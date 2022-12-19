У Китаї презентували великий сімейний електрокросовер за $15 750 (фото) — Finance.ua

У Китаї презентували великий сімейний електрокросовер за $15 750 (фото) Сьогодні 22:40 — Фондовий ринок

Китайська компанія Livan показала недорогий електрокросовер RL9. Він надходить у продаж за ціною від 109 900 до 129 900 юанів ($15 750 — 18 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Бренд Livan раніше був відомий як Lifan та його моделі продавалися в Україні. Нещодавно його назву змінили. Електромобіль Livan RL9 розроблений спільно з Geely і є електричною версією моделі Haoyue

Кросовер досягає 4845 мм у довжину при колісній базі 2825 мм. Він має рельєфний дизайн з високим капотом і розширеними крилами.

На вибір пропонують версії на 6 та 7 місць, а об’єм багажника зі складеними сидіннями сягає 2360 л. На передній панелі встановлені 12,3-дюймові віртуальна панель приладів та сенсорний дисплей мультимедіа.

Комплектація Livan RL9 включає проекцію на лобове скло, панорамний дах, електропривід дверей багажника та бездротову зарядку для смартфонів.

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