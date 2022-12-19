У Китаї презентували великий сімейний електрокросовер за $15 750 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Китаї презентували великий сімейний електрокросовер за $15 750 (фото)

Фондовий ринок
106
Китайська компанія Livan показала недорогий електрокросовер RL9. Він надходить у продаж за ціною від 109 900 до 129 900 юанів ($15 750 — 18 600). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
У Китаї презентували великий сімейний електрокросовер за $15 750 (фото)
Бренд Livan раніше був відомий як Lifan та його моделі продавалися в Україні. Нещодавно його назву змінили. Електромобіль Livan RL9 розроблений спільно з Geely і є електричною версією моделі Haoyue.
Кросовер досягає 4845 мм у довжину при колісній базі 2825 мм. Він має рельєфний дизайн з високим капотом і розширеними крилами.
На вибір пропонують версії на 6 та 7 місць, а об’єм багажника зі складеними сидіннями сягає 2360 л. На передній панелі встановлені 12,3-дюймові віртуальна панель приладів та сенсорний дисплей мультимедіа.
Комплектація Livan RL9 включає проекцію на лобове скло, панорамний дах, електропривід дверей багажника та бездротову зарядку для смартфонів.
У Китаї презентували великий сімейний електрокросовер за $15 750 (фото)
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.