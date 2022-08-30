У Китаї презентували 1000-сильного конкурента Hummer EV — Finance.ua

У Китаї презентували 1000-сильного конкурента Hummer EV Вчора 03:35 — Технології&Авто

У Китаї презентували 1000-сильного конкурента Hummer EV

На автошоу у Ченду презентували новий Dongfeng Menshi. Надпотужний електричний позашляховик надійде у виробництво у 2023 році. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Dongfeng Menshi називають китайським конкурентом GMC Hummer EV. Це не дивно, адже саме Dongfeng займається випуском ліцензійних копій Hummer H1 та його військової версії HMMWV.

Dongfeng Menshi — повністю самостійна розробка і вже не має нічого спільного з Hummer. Для інших країн її можуть перейменувати в Dongfeng Warrior (обидві назви перекладаються як «воїн»).

Модель запропонують як чотиридверний позашляховик M-Terrain та дводверний пікап M-Terrain S. Новий Dongfeng Menshi вирізняється брутальним рубаним дизайном з великою кількістю кутів, масивними бамперами та вираженими колісними арками. Автомобілі досягають близько 5,2 м у довжину.

У салоні кермо приплескане зверху і знизу, а показання приладів виведені на невеликий екран. На центральній панелі встановлено великий мультимедійний дисплей.

Китайський позашляховик запропонують у двох дуже потужних варіантах із двома моторами та повним приводом. Початкова версія отримала 816-сильну установку з батареєю ємністю 65,88 кВт∙год та бензиновим мотор-генератором. Запас ходу перевищує 800 км.

У топовій версії потужність складає 1070 к. с. Генератора у неї немає, але встановлена більш ємна батарея на 140 кВт∙год. Позашляховик розганяється до 100 км/год за 4,2 секунди і може проїхати понад 500 км без підзарядки.

Для бездоріжжя Dongfeng Menshi отримав три диференціали, що юлокуються, і пневмопідвіску, яка дозволяє збільшити кліренс на 105 мм. Крім того, у нього керовані задні колеса і подібно до GMC Hummer EV він здатний їздити боком.

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