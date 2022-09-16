У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото) — Finance.ua
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У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото)

Технології&Авто
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Китайська компанія анонсувала вихід на ринок нового великого кросовера G9 на місцевому ринку. Як повідомляє CarsNewsChina, автівку можна буде купити вже з 21 вересня. Основними конкурентами новинки можуть стати Lexus RX та Mercedes-Benz GLE.
Довжина кросовера становить 4891 мм, ширина — 1937 мм, а висота — 1680 мм. XPeng G9 отримав вузьку світлодіодну оптику, заховані дверні ручки, рельєфний капот, панорамний дах і з’єднані унікальні ліхтарі.
У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото)
У салоні машини встановили крісла з вібромасажером, цифрову панель приладів, два об’єднані сенсорні дисплеї мультимедійної системи та аудіосистему Dynaudio c 28 динаміками. Також водієві доступний автопілот третього рівня.
Початкову версію XPeng G97 обладнали одним електромотором потужністю 313 кінських сил. Привід задній. Без підзарядки кросовер може проїхати понад 700 км.
У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото)
Також можна буде придбати повнопривідну модифікацію машини із двома електродвигунами сумарною потужністю 551 к.с. Запас ходу цієї версії — 650 км.
У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото)
Цікаво, що китайці пообіцяли налагодити експорт автомобіля в інші країни. Тобто теоретично ця новинка може дістатися і до українського ринку.
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За матеріалами:
mmr.ua
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