У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото) — Finance.ua

У Китаї представили великий електричний кросовер XPeng. Його можуть привезти в Україну (фото) Вчора 04:57 — Технології&Авто

Китайська компанія анонсувала вихід на ринок нового великого кросовера G9 на місцевому ринку. Як повідомляє CarsNewsChina, автівку можна буде купити вже з 21 вересня. Основними конкурентами новинки можуть стати Lexus RX та Mercedes-Benz GLE.

Довжина кросовера становить 4891 мм, ширина — 1937 мм, а висота — 1680 мм. XPeng G9 отримав вузьку світлодіодну оптику, заховані дверні ручки, рельєфний капот, панорамний дах і з’єднані унікальні ліхтарі.

У салоні машини встановили крісла з вібромасажером, цифрову панель приладів, два об’єднані сенсорні дисплеї мультимедійної системи та аудіосистему Dynaudio c 28 динаміками. Також водієві доступний автопілот третього рівня.

Початкову версію XPeng G97 обладнали одним електромотором потужністю 313 кінських сил. Привід задній. Без підзарядки кросовер може проїхати понад 700 км.

Також можна буде придбати повнопривідну модифікацію машини із двома електродвигунами сумарною потужністю 551 к.с. Запас ходу цієї версії — 650 км.

Цікаво, що китайці пообіцяли налагодити експорт автомобіля в інші країни. Тобто теоретично ця новинка може дістатися і до українського ринку.

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