У Китаї представили «шоколадний» кросовер, створений спеціально для жінок (фото) — Finance.ua
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У Китаї представили «шоколадний» кросовер, створений спеціально для жінок (фото)

Технології&Авто
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Китайський автомобільний концерн Geely представив кросовер Icon у версії Chocolate Edition, яка орієнтована виключно на жінок.
Geely Icon був показаний у 2020 році і за своїм дизайном дуже відрізняється від усіх інших автомобілів марки.
У Китаї представили «шоколадний» кросовер, створений спеціально для жінок (фото)
Рушійною силою новинки є 1,5-літровий бензиновий турбодвигун віддачею у 177 к.с. і гібридна силова установка на 181 «конячку». Коробки передач — 6-швидкісна механіка або 7-ступінчаста трансмісія з подвійним зчепленням. Ціни на стандартний Geely Icon стартують від 99 800, що еквівалентно 15 тисячам доларів за актуальним курсом.
«Шоколадна» версія відрізняється від інших Icon трохи іншим зовнішнім виглядом з новими бамперами та фарами, а також іншими колісними дисками. А головне, така модель забарвлюється у яскраві кольори — рожевий та блакитний. При цьому, незважаючи на назву «шоколадного» кольору немає.
Вартість
Зазначимо, що все частіше китайські компанії виготовляють спеціальні жіночі версії своїх моделей. Наприклад, нещодавно розпочався продаж невеликого хетчбека BAW Yuanbao, який також позиціонується як жіночий автомобіль.
Стартова ціна — 33 900 юанів або 5 тисяч доларів за актуальним курсом.
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За матеріалами:
MMR
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