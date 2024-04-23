У Китаї представили портативну зарядну станцію для бойових БПЛА (відео) — Finance.ua

У Китаї представили портативну зарядну станцію для бойових БПЛА (відео) Сьогодні 04:02 — Технології&Авто

У Китаї представили портативну зарядну станцію для бойових БПЛА (відео)

Китайські розробники запатентували першу у світі портативну зарядну станцію для бойових БПЛА.

Китайська компанія DJI нещодавно презентувала свої перші електростанції з новим запатентованим портом SDC (Smart DC), який може швидко заряджати батареї різних пристроїв і, зокрема, дронів.

Модель Power 1000 за $699 і модель Power 500 за $379 мають безліч входів та виходів змінного і постійного струму. Обидві електростанції оснащені батареями, здатними зберегти 80% місткості після 3000 циклів зарядки/розрядки. Примітно, що можливість їх перемикання за 0,02 секунди робить їх придатними для використання як джерела безперебійного живлення у нестабільних мережах.

Power 1000 потужністю 1024 Вт, крім портів SDC і SDC Lite, оснащений двома портами USB-C, кожен з яких підтримує максимальну вихідну потужність 140 Вт, а виходи змінного струму можуть видавати потужність до 2200 Вт. Електростанція повністю заряджається всього за 70 хвилин при максимальній споживаній потужності 1200 Вт. Вага станції становить 13 кг.

Кожен порт SDC також можна використовувати для підзарядки електростанції за допомогою сонячних панелей потужністю до 400 Вт, але тільки після купівлі модуля адаптера сонячної панелі DJI Power. Порт SDC також можна використовувати для заряджання електростанції від прикурювача автомобіля. Для цього потрібно придбати автомобільну розетку DJI Power Car і кабель живлення SDC (12 В/24 В).

Портативна зарядна станція Power 500 потужністю 512 Вт оснащена двома портами USB-C потужністю 100 Вт. Заряджати пристрій можна за потужності 540 Вт або 270 Вт, а його максимальна вихідна потужність змінного струму обмежена 1000 Вт. Power 500 важить лише 7,3 кг.

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