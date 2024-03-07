У Китаї представили абсолютно новий Nissan Pathfinder (фото) — Finance.ua
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У Китаї представили абсолютно новий Nissan Pathfinder (фото)

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У Китаї представили абсолютно новий Nissan Pathfinder (фото)
У Китаї представили абсолютно новий Nissan Pathfinder (фото)
Новий Nissan Pathfinder 2024 офіційно вийшов на ринок Китаю. Оновлений автомобіль відрізняється своїми габаритами (довжина складає 5130 мм, колісна база — 2900 мм) та футуристичним зовнішнім виглядом (особливо на тлі американського Pathfinder).
Кросовер запропонували у п’яти комплектаціях: дві з переднім приводом та сімома місцями, три — з повним приводом (шість чи сім місць).
У салоні - два екрани з діагоналлю 12,3 дюйми, інформаційно-розважальна система доповнена фірмовою технологією Nissan Connect 2.0 для зв’язку з різними мобільними пристроями. Є система інтелектуального водіння ProPilot, до складу якої входить покращений адаптивний круїз-контроль.
Nissan Pathfinder 2024 отримав технічну начинку від Infiniti QX60 — це 2,0-літровий турбодвигун потужністю 252 к.с., який поєднується із 9-ступінчастим «автоматом» ZF.
За матеріалами:
mmr.ua
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