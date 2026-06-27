У Китаї дебютував новий Jaguar Freelander (фото)
Спільне підприємство Jaguar Land Rover і китайського автогіганта Chery офіційно представило новий Freelander 8 First Edition. Від легендарних британських позашляховиків минулого новинка успадкувала лише назву, адже тепер це високотехнологічний гібридний кросовер, створений насамперед для китайського ринку.
Про це повідомляє Autohome.
Freelander 8 використовує популярну в Китаї схему EREV, яка поєднує електричний привід із бензиновим двигуном-генератором.
Автомобіль побудований на сучасній 800-вольтовій архітектурі та оснащений акумулятором ємністю 60,3 кВт·год, розробленим спільно з компанією CATL.
Батарея підтримує надшвидку зарядку потужністю до 350 кВт, а заявлений запас ходу виключно на електротязі становить 221 км. Після розрядження акумулятора в роботу вступає 1,5-літровий турбодвигун потужністю 156 к.с., який не має механічного зв’язку з колесами та використовується лише для виробництва електроенергії.
Новий Freelander 8 є великим позашляховиком із повною масою майже 3,5 тонни. Для впевненого пересування бездоріжжям модель отримала інтелектуальну систему i-ATS, налаштування якої виконувалися із застосуванням програмного забезпечення Huawei.
За прохідність відповідають одразу три системи блокування: передній механічний диференціал, задній електронний диференціал підвищеного тертя та віртуальне центральне блокування.
Крім того, автомобіль оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, яка автоматично змінює кліренс залежно від дорожніх умов.
Усі версії Freelander 8 стандартно комплектуються лідаром на 896 ліній, встановленим над лобовим склом.
Лідар працює у зв’язці з комплексом допомоги водієві Huawei Qiankun ADS 5, який забезпечує тривимірне сканування навколишнього простору та розширені можливості автоматизованого керування.
Створення нового бренду вимагало значних інвестицій. Chery та Jaguar Land Rover вклали у виробничу інфраструктуру близько приблизно €1,54 млрд.
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