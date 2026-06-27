У Китаї дебютував новий Jaguar Freelander (фото) Сьогодні 05:14 — Технології&Авто

Chery та JLR представили новий кросовер Freelander 8, Фото: Chery-JLR

Спільне підприємство Jaguar Land Rover і китайського автогіганта Chery офіційно представило новий Freelander 8 First Edition. Від легендарних британських позашляховиків минулого новинка успадкувала лише назву, адже тепер це високотехнологічний гібридний кросовер, створений насамперед для китайського ринку.

Про це повідомляє Autohome.

Freelander 8 використовує популярну в Китаї схему EREV, яка поєднує електричний привід із бензиновим двигуном-генератором.

Автомобіль побудований на сучасній 800-вольтовій архітектурі та оснащений акумулятором ємністю 60,3 кВт·год, розробленим спільно з компанією CATL.

Chery та JLR представили новий кросовер Freelander 8

Батарея підтримує надшвидку зарядку потужністю до 350 кВт, а заявлений запас ходу виключно на електротязі становить 221 км. Після розрядження акумулятора в роботу вступає 1,5-літровий турбодвигун потужністю 156 к.с., який не має механічного зв’язку з колесами та використовується лише для виробництва електроенергії.

Новий Freelander 8 є великим позашляховиком із повною масою майже 3,5 тонни. Для впевненого пересування бездоріжжям модель отримала інтелектуальну систему i-ATS, налаштування якої виконувалися із застосуванням програмного забезпечення Huawei.

Chery та JLR представили новий кросовер Freelander 8

За прохідність відповідають одразу три системи блокування: передній механічний диференціал, задній електронний диференціал підвищеного тертя та віртуальне центральне блокування.

Крім того, автомобіль оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, яка автоматично змінює кліренс залежно від дорожніх умов.

Chery та JLR представили новий кросовер Freelander 8

Усі версії Freelander 8 стандартно комплектуються лідаром на 896 ліній, встановленим над лобовим склом.

Лідар працює у зв’язці з комплексом допомоги водієві Huawei Qiankun ADS 5, який забезпечує тривимірне сканування навколишнього простору та розширені можливості автоматизованого керування.

Chery та JLR представили новий кросовер Freelander 8

Створення нового бренду вимагало значних інвестицій. Chery та Jaguar Land Rover вклали у виробничу інфраструктуру близько приблизно €1,54 млрд.

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