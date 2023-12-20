У «Київстар» знову збій − на заході та півдні України — Finance.ua
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У «Київстар» знову збій − на заході та півдні України

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У «Київстар» знову збій − на заході та півдні України
У «Київстар» знову збій − на заході та півдні України
У «Київстар» відповіли на відсутність зв’язку. Проблеми із мобільним оператором виникли на півдні та заході країни. Над усуненням несправностей працюють.
Про це пресслужба компанії повідомила у Facebook.
«Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» — його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

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Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв’язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.
Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.
Станом на вівторок, 19 грудня, працювали 99% базових станцій «Київстару». Мобільний оператор відновив мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова, а також SMS і міжнародний голосовий роумінг.
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