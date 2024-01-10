У Київській області введено в експлуатацію ще 2 мости — Finance.ua

У Київській області введено в експлуатацію ще 2 мости
У Київській області відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости на автошляхах, пошкоджені внаслідок російської збройної агресії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«Капітально відремонтували та ввели в експлуатацію такі мости: на автомобільній дорозі Перемога — Баришівка, на автомобільній дорозі Корніївка — Недра — Згурівка — Березань», — розповів Кравченко.
Також очільник ОВА повідомив, що завершується ремонт мосту на автомобільній дорозі Ворзель — Забуччя через Михайлівку-Рубежівку, який було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ. Загальна протяжність мостової споруди становить 48 м.
За словами Кравченка, внаслідок бойових дій на Київщині пошкоджено 21 міст на автошляхах, частину з них почали капітально ремонтувати 2023 року.
Поділитися новиною