У Київ повернувся словацький сервіс таксі, який пішов з ринку в 2017 році — Finance.ua

У Київ повернувся словацький сервіс таксі, який пішов з ринку в 2017 році Сьогодні 12:24 — Фондовий ринок

У Київ повернувся словацький сервіс таксі, який пішов з ринку в 2017 році

Словацький сервіс виклику таксі «Пурпур» (ТМ Hopin) повернувся до Києва після шестирічної перерви.

Про це передає LIGA.net з посиланням на повідомлення компанії.

«Повертаємось до Києва після деякої паузи з 2017 року. Рішення про повернення до Києва у нас було на думці вже декілька років, але спочатку ковід сильно підкосив діяльність, потім війна. Вирішили вже не чекати», — йдеться в коментарі компанії.

У Києві поки що працюватиме близько 150−170 авто.

Наразі доступні три тарифи: Limo, Easy та Comfort. Вартість поїздки складає від 70 грн, куди включені 2,5 км маршруту, кожен наступний кілометр коштує 11 грн. Комісія компанії становить 12−13%.

Довідка Finance.ua:

Мобільний застосунок Hopin Taxi працює з 2012 року. Спочатку його запустили у Братиславі, а потім — у Празі, Любляні, Кошиці, Остраві. У Києві сервіс вперше почав працювати із липня 2016 року. Тоді компанія анонсувала підключення 2000 машин, щомісячне обслуговування 500 000 замовлень та розширення на Львів, Одесу, Харків та Дніпро.

Того самого року в Україні одночасно почали працювати американський Uber, естонський Taxify (зараз — Bolt) і російський Яндекс. Таксі.

З 2017 року компанія залишається працювати в Чернігові. Наразі там працює близько 300 машин.

Також Hopin була присутня на ринку Тернополя, але після початку великої війни поки що не змогла відновити діяльність у цьому місті.

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Економічна Правда За матеріалами:

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