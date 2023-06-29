У Київ повернувся словацький сервіс таксі, який пішов з ринку в 2017 році — Finance.ua

У Київ повернувся словацький сервіс таксі, який пішов з ринку в 2017 році
Словацький сервіс виклику таксі «Пурпур» (ТМ Hopin) повернувся до Києва після шестирічної перерви.
Про це передає LIGA.net з посиланням на повідомлення компанії.
«Повертаємось до Києва після деякої паузи з 2017 року. Рішення про повернення до Києва у нас було на думці вже декілька років, але спочатку ковід сильно підкосив діяльність, потім війна. Вирішили вже не чекати», — йдеться в коментарі компанії.
У Києві поки що працюватиме близько 150−170 авто.
Наразі доступні три тарифи: Limo, Easy та Comfort. Вартість поїздки складає від 70 грн, куди включені 2,5 км маршруту, кожен наступний кілометр коштує 11 грн. Комісія компанії становить 12−13%.
Довідка Finance.ua:
- Мобільний застосунок Hopin Taxi працює з 2012 року. Спочатку його запустили у Братиславі, а потім — у Празі, Любляні, Кошиці, Остраві. У Києві сервіс вперше почав працювати із липня 2016 року. Тоді компанія анонсувала підключення 2000 машин, щомісячне обслуговування 500 000 замовлень та розширення на Львів, Одесу, Харків та Дніпро.
- Того самого року в Україні одночасно почали працювати американський Uber, естонський Taxify (зараз — Bolt) і російський Яндекс. Таксі.
- З 2017 року компанія залишається працювати в Чернігові. Наразі там працює близько 300 машин.
- Також Hopin була присутня на ринку Тернополя, але після початку великої війни поки що не змогла відновити діяльність у цьому місті.
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