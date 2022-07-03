У KSE назвали країни, які найбільше страждають від нестачі зерна — Finance.ua
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У KSE назвали країни, які найбільше страждають від нестачі зерна

Світ
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Ситуація з продовольчою кризою у світі погіршується. Зараз більшість країн мають доволі низькі запаси зернових, включно з пшеницею — основною аграрною культурою.
Про це розповів віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки Олег Нів’євський. Він зауважив, що на тлі відносної нестачі продукції у світі, додатково є й фактор росії та блокування українських портів.
За його словами, у такій ситуації кожна тонна українського зерна є важливою і може впливати на світову продовольчу безпеку. Є країни, які дуже сильно залежать від нашого зерна — це Єгипет, Ємен, Сирія, Ліван. Наразі там дуже серйозна проблема з продовольством, особливо це стосується Ємену.
"Там ситуація насправді дуже серйозна і ледь не катастрофічна. І кращою вона не буде. З огляду на те, що зараз відбувається",— розказав Олег Нів’євський.

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Споживачі у країнах, де продовольча криза вже стала помітною, відчувають подвійний ефект. По-перше, продукція подорожчала, бо світові ціни пробили стелю насамперед через агресію росії, а, по-друге, її стало менше.
Таким чином повномасштабне вторгнення росії в Україну стало причиною подвійного удару у контексті продовольчої кризи. За словами експерта, якби цієї агресії з боку росії не було, ціни також виросли б, але не настільки.
«Ми можемо подивитися динаміку цін, і саме в день, коли росія вторглася до України, 24 — 25 лютого, ціни злетіли на 30 відсотків», — констатував Нів’євський.
Ринок відреагував таким чином вже на наступний день після початку повномасштабної війни. А коли окупанти почали блокувати порти, ціни почали зростати ще більше. Відтак, у червні вони стали вдвічі вищими, аніж були до війни.
За матеріалами:
Телеканал 24
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