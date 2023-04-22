У Кремнієвій долині зменшилась кількість венчурних угод — Finance.ua

У Кремнієвій долині зменшилась кількість венчурних угод Сьогодні 05:16 — Фондовий ринок

У Кремнієвій долині зменшилась кількість венчурних угод

У США впала частка венчурних угод, які укладаються в Кремнієвій долині.

Про це пише Quartz з посиланням на звіт Picthbook.

За даними PitchBook, частка венчурних угод в регіоні зменшується, і зараз становить 18,6%. Вже третій квартал підряд на район затоки Сан-Франциско припадає менше 20% всіх угод.

Нагадаємо, на початку березня зазнав банкрутства Silicon Valley Bank (SVB) — найбільший у Кремнієвій долині і 16-й за розмірами активів банк у США. Він був одним з основних кредиторів технологічних стартапів та надавав послуги венчурним інвесторам. Прогнозується, що це банкрутство може зумовити подальше зниження активності угод в Долині.

Зменшення частки залучення венчурного капіталу підкреслює тенденцію до переміщення цього виду фінансування в інші регіони США. Наприклад, кількість угод у Маямі подвоїлася з 2019 по 2022 рік.

Також після пандемії не бракує технічних працівників, які переїжджають з району затоки Сан-Франциско до міст з нижчою вартістю життя. Фінансування, яке перетікає в інші частини США, можливо, просто слідує за талантами.

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