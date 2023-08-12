У Кракові зареєстровано рекордно низький рівень безробіття — Finance.ua

У Кракові зареєстровано рекордно низький рівень безробіття Сьогодні 04:01 — Особисті фінанси

Краківська міська служба зайнятості повідомила, що рівень безробіття в Кракові є найнижчим за останні десятиліття та дорівнює 2%.

На кінець червня 2023 року в Міському управлінні праці в Кракові було зареєстровано 10 766 безробітних. Це на 1212 осіб менше, ніж на кінець І кварталу 2023 року. Це означає, що кількість безробітних зменшилась 10,1%.

Дані також показують, що інтерес краківських роботодавців до працівників з України зростає.

Для порівняння, в червні 2022 року служба зайнятості в Кракові отримала повідомлення про 1875 працівників з України, які знайшли роботу в ІІ кварталі, а у червні 2023 року ця кількість зросла до 2377 осіб, що майже на 27% більше.

uamedia За матеріалами:

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