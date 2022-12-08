У комітеті Конгресу США не підтримали аудит наданої Україні допомоги — Finance.ua

У комітеті Конгресу США не підтримали аудит наданої Україні допомоги Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Комітет із закордонних справ Палати представників США у вівторок незначною більшістю відхилив законопроєкт трампістського крила Республіканської партії про аудит усієї допомоги, наданої Україні.Про це повідомляє The Washington Post.

Попри заклики демократів, які складають більшість у комітеті, не підтримувати законопроєкт, його підтримали 22 конгресмени, у тому числі й помірніші республіканці. 26 виступили проти.«Все це стосується підзвітності. Йдеться про прозорість. Чого ми боїмося? У нас мільярди та мільярди доларів йдуть в іншу країну», — сказав республіканець Тім Берчетт.

Представники Демократичної партії стверджували, що актуальність питання підзвітності не відповідає дійсності тоді, коли російські ракетні атаки руйнують українську інфраструктуру і цивільні об’єкти серед зими.

Нагадаємо, американський Конгрес двопартійно узгодив рекордний в історії оборонний бюджет США.Згідно з дослідженням, Європа вперше з початку війни обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні.

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