У кіберзахисті половини роскомпаній утворилася «діра» після втечі 30% айтішників — Finance.ua

У кіберзахисті половини роскомпаній утворилася «діра» після втечі 30% айтішників Сьогодні 15:46

У кіберзахисті половини російських компаній утворилася «діра» після втечі з країни 30% айтішників. Захистити себе не можуть 62% російських підприємств.

Про це повідомляє російське The Moscow Times.

«Захистити себе від кібератак через нестачу відповідних фахівців не можуть 62% російських підприємств. Це показало опитування МТС RED, результати якого публікує Forbes. Ще 32% компаній заявили, що їхні профільні співробітники не мають часу для вирішення проблем, викликаних хакерськими атаками», — пише видання.

Крім дефіциту кадрів, позначається і відхід із Росії західних розробників у сфері кібербезпеки. Для 24% компаній імпортозаміщення ускладнюється нестачею якісних вітчизняних систем захисту інформації, 17% зазнають труднощів через неможливість продовження ліцензій та відсутність технічної підтримки іноземних вендорів. Також 14% компаній поскаржилися на брак фінансових можливостей захисту від кібератак.

31% російських IT-фахівців вже переїхали в іншу країну або планували релокацію.

Економічна Правда За матеріалами:

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