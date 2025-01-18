У Кенії створюється «африканське місто майбутнього», але для багатьох воно недоступне (фото) — Finance.ua
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У Кенії створюється «африканське місто майбутнього», але для багатьох воно недоступне (фото)

Світ
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У Кенії створюється «африканське місто майбутнього», але для багатьох воно недоступне (фото)
У Кенії створюється «африканське місто майбутнього», але для багатьох воно недоступне (фото)
За 20 кілометрів від кенійського мегаполісу Найробі будується абсолютно нове місто. Це приватний девелоперський проект зі своїми суворими правилами. Про це пише ct24.ceskatelevize.cz.
Тату-Сіті наразі налічує п’ять тисяч жителів, тут відкрили філії 88 компаній із п’ятнадцятьма тисячами співробітників.
Згідно з планами, тут мешкатимуть до 250 тисяч осіб. Проте критики зазначають, що дозволити собі нерухомість там зможуть лише багаті.
Що це таке
«Африканське місто майбутнього» — принаймні про це говорять у компанії, яка придумала концепцію нової штаб-квартири всього за півгодини їзди від кенійської столиці. Так і зробила — ще чотири роки тому на місці нинішнього Тату-Сіті не було нічого.
«Населення тут дуже швидко зростає. Зараз у нас понад три тисячі будинків у Таті, включаючи сімейні будинки та квартири», — сказав директор проекту Престон Менденхолл.
У Кенії створюється «африканське місто майбутнього», але для багатьох воно недоступне (фото)
Він хвалить нову адресу — наприклад, яке місто чисте. Відповідно до встановлених правил місцеві жителі повинні утримувати довколишні будинки в порядку.

Правила значно суворіші, ніж в інших містах країни

Однак навіть за безпечною експлуатацією існують правила — значно суворіші, ніж в інших країнах країни. Там водії дотримуються швидкісного режиму.
Уряд Кенії також підтримує проект. Місто оголошено «особливою економічною зоною», підприємства там мають шанс отримати податкові та інші пільги.
У Кенії створюється «африканське місто майбутнього», але для багатьох воно недоступне (фото)
Однак, на думку критиків, місто призначене лише для багатих і таким чином створює елітну спільноту, яка не має нічого спільного з кенійськими реаліями. Однокімнатну квартиру там продають за близько 40 тис. євро — суму, недосяжну для більшості кенійців.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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