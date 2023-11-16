У Кабміні визначилися, хто саме дозволятиме виїзд за кордон чиновникам із виконавчої влади — Finance.ua

У Кабміні визначилися, хто саме дозволятиме виїзд за кордон чиновникам із виконавчої влади Сьогодні 12:37 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України постановив, що рішення про службове відрядження за кордон керівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) ухвалює прем'єр-міністр.

Згідно з постановою № 1204 від 14 листопада, уряд визначив, що рішення про службове відрядження за кордон щодо керівників центральних органів виконавчої влади ухвалює прем'єр-міністр.

До цього прем'єр приймав рішення про закордонні відрядження першого віцепрем'єра, віцепрем'єра, міністрів і державного секретаря Кабміну, а рішення щодо інших керівників центральних органів виконавчої влади приймав перший віцепрем'єр.

Нагадаємо, Кабмін дозволив ще одній категорії чоловіків виїжджати за кордон.

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