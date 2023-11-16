У Кабміні визначилися, хто саме дозволятиме виїзд за кордон чиновникам із виконавчої влади — Finance.ua

У Кабміні визначилися, хто саме дозволятиме виїзд за кордон чиновникам із виконавчої влади
Кабінет Міністрів України постановив, що рішення про службове відрядження за кордон керівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) ухвалює прем'єр-міністр.
Згідно з постановою № 1204 від 14 листопада, уряд визначив, що рішення про службове відрядження за кордон щодо керівників центральних органів виконавчої влади ухвалює прем'єр-міністр.
До цього прем'єр приймав рішення про закордонні відрядження першого віцепрем'єра, віцепрем'єра, міністрів і державного секретаря Кабміну, а рішення щодо інших керівників центральних органів виконавчої влади приймав перший віцепрем'єр.
Нагадаємо, Кабмін дозволив ще одній категорії чоловіків виїжджати за кордон.
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