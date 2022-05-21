У Кабміні повідомили, скільки власного зерна вистачить Україні у 2022 році — Finance.ua

У Кабміні повідомили, скільки власного зерна вистачить Україні у 2022 році

Вчора 15:37 — Казна та Політика

Україні для внутрішнього споживання вистачить 40% цьогорічного урожаю зернових.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

«Очікуємо, що все засіяне буде успішно збиратися і розподілено у двох основних напрямках. Близько однієї третини — до 40% урожаю цього року може піти внутрішнє споживання, а решту можна спрямовувати на експорт в країни, які критично потребують продовольства», — сказав Висоцький.

За його словами, у довоєнний час Україні для власного споживання було достатньо 25% зернових власного врожаю, але в цьому році через бойові дії площі засіяних земель зменшились на 3 млн гектарів.

Висоцький також додав, що Україна до війни забезпечувала продовольством близько 400 млн людей в багатьох країнах світу.

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