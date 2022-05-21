У Кабміні повідомили, скільки власного зерна вистачить Україні у 2022 році — Finance.ua
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У Кабміні повідомили, скільки власного зерна вистачить Україні у 2022 році

Вчора 15:37Казна та Політика
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Україні для внутрішнього споживання вистачить 40% цьогорічного урожаю зернових.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
«Очікуємо, що все засіяне буде успішно збиратися і розподілено у двох основних напрямках. Близько однієї третини — до 40% урожаю цього року може піти внутрішнє споживання, а решту можна спрямовувати на експорт в країни, які критично потребують продовольства», — сказав Висоцький.
За його словами, у довоєнний час Україні для власного споживання було достатньо 25% зернових власного врожаю, але в цьому році через бойові дії площі засіяних земель зменшились на 3 млн гектарів.
Висоцький також додав, що Україна до війни забезпечувала продовольством близько 400 млн людей в багатьох країнах світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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