У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових авто — Finance.ua

У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових авто Сьогодні 16:45 — Технології&Авто

У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових авто

У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових легковиків.

Про це повідомив Про це повідомив Укравтопром

Торік цей показник становив майже 68%.

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм припадає 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника.

▫️Помітно збільшилася частка гібридів з 17,3% до 26,5%.

▫️Водночас частка дизельних авто скоротилася з 24,7 до 19,4%.

▫️Додав сегмент електромобілів — з 14,6% до 16,9%.

▫️На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами:

Бензинові авто — HYUNDAI Tucson;

Дизельні — RENAULT Duster;

Гібридні — TOYOTA RAV-4;

Електро — BYD Song Plus EV;

Авто з ГБО — HYUNDAI Tucson.

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