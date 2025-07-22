У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових авто — Finance.ua
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У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових авто

Технології&Авто
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У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових авто
У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових авто
У І півріччі 2025 р. автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 56% нових легковиків.
Про це повідомив Укравтопром .
Торік цей показник становив майже 68%.
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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм припадає 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника.
▫️Помітно збільшилася частка гібридів з 17,3% до 26,5%.
▫️Водночас частка дизельних авто скоротилася з 24,7 до 19,4%.
▫️Додав сегмент електромобілів — з 14,6% до 16,9%.
▫️На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами:
  • Бензинові авто — HYUNDAI Tucson;
  • Дизельні — RENAULT Duster;
  • Гібридні — TOYOTA RAV-4;
  • Електро — BYD Song Plus EV;
  • Авто з ГБО — HYUNDAI Tucson.
За матеріалами:
Finance.ua
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