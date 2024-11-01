У Грузії відмовилися виконувати одну з умов для вступу до ЄС — Finance.ua
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У Грузії відмовилися виконувати одну з умов для вступу до ЄС

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Влада Грузії не буде виконувати одну з вимог для відновлення руху до ЄС. Йдеться про відкликання так званого закону про «іноагентів».
Про це повідомляє «Перший канал».
Відповідну заяву зробив секретар правлячої партії «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе. Журналісти запитали, чи буде «Грузинська мрія» після виборів відкликати закон «Про прозорість іноземного впливу», який називають також законом про «іноагентів».
«Ні. Ви не зрадієте, але ми не будемо його відкликати», — сказав він у відповідь.
За його словами, якби у Грузії не ухвалили це закон, то «на проспекті Руставелі зараз би стояли десятки тисяч людей».
«І цей закон, і заборона пропаганди (йдеться про закон про заборону „ЛГБТ-пропаганди“) були легітимізовані більшістю грузинського народу», — заявив Мдінарадзе.
Минулої суботи у Грузії відбулися парламентські вибори. Під час голосування були зафіксовані масові вкиди бюлетенів, порушення та бійки.
За даними ЦВК Грузії, перемогу отримала проросійська партія «Грузинська мрія», яка керує країною понад 10 років. Чотири опозиційні партії подолали поріг у 5% і прийшли до парламенту, але відмовилися визнавати результати виборів. У Тбілісі відбувся протест після виборів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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