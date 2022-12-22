У гаманцях дрібних Bitcoin-інвесторів зберігається рекордна кількість монет — Finance.ua

У гаманцях дрібних Bitcoin-інвесторів зберігається рекордна кількість монет Сьогодні 05:46 — Фінтех і Картки

У гаманцях дрібних Bitcoin-інвесторів зберігається рекордна кількість монет

Дослідницька компанія Glassnode провела аналіз балансів гаманців дрібних інвесторів, на яких зберігається менше ніж 10 BTC на суму до $168 083 за поточним курсом.

За даними аналітиків, запаси BTC у цих криптосховищах стабільно зростали з 2011 року, поки не досягли 17% циркулюючої пропозиції — 3,27 млн BTC вартістю майже $55 млрд.

Співробітник фірми Reflexivity Research Вілл Клементе звернув увагу на той факт, що з плином часу запаси Bitcoin розподіляються.

Однак не можна виключати ймовірності того, що криптокити просто переводять монети на різні адреси, не знижуючи в такий спосіб кількість Bitcoin у своїй власності.

Аналітична організація IntoTheBlock підтвердила висновки працівників Glassnode і повідомила, що на гаманцях, у яких зберігається до 10 BTC, перебуває 17,3% пропозиції Bitcoin, що циркулює. На початку 2020-го на їхню частку припадало лише 12% запасу монет. Отже, менш ніж за два роки дрібні інвестори збільшили свої накопичення в Bitcoin приблизно на 44%.

cryptomisto За матеріалами:

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