У гаманцях дрібних Bitcoin-інвесторів зберігається рекордна кількість монет — Finance.ua
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У гаманцях дрібних Bitcoin-інвесторів зберігається рекордна кількість монет

Фінтех і Картки
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У гаманцях дрібних Bitcoin-інвесторів зберігається рекордна кількість монет
У гаманцях дрібних Bitcoin-інвесторів зберігається рекордна кількість монет
Дослідницька компанія Glassnode провела аналіз балансів гаманців дрібних інвесторів, на яких зберігається менше ніж 10 BTC на суму до $168 083 за поточним курсом.
За даними аналітиків, запаси BTC у цих криптосховищах стабільно зростали з 2011 року, поки не досягли 17% циркулюючої пропозиції — 3,27 млн BTC вартістю майже $55 млрд.
У гаманцях дрібних Bitcoin-інвесторів зберігається рекордна кількість монет
Співробітник фірми Reflexivity Research Вілл Клементе звернув увагу на той факт, що з плином часу запаси Bitcoin розподіляються.
Однак не можна виключати ймовірності того, що криптокити просто переводять монети на різні адреси, не знижуючи в такий спосіб кількість Bitcoin у своїй власності.
Аналітична організація IntoTheBlock підтвердила висновки працівників Glassnode і повідомила, що на гаманцях, у яких зберігається до 10 BTC, перебуває 17,3% пропозиції Bitcoin, що циркулює. На початку 2020-го на їхню частку припадало лише 12% запасу монет. Отже, менш ніж за два роки дрібні інвестори збільшили свої накопичення в Bitcoin приблизно на 44%.

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За матеріалами:
cryptomisto
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