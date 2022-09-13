У Goldman Sachs вважають економіку США безпечнішою у порівнянні з європейською — Finance.ua

У Goldman Sachs вважають економіку США безпечнішою у порівнянні з європейською Вчора 12:43 — Світ

У Goldman Sachs вважають економіку США безпечнішою у порівнянні з європейською

Стратеги Goldman Sachs вважають економіку США безпечнішою порівняно з європейською, де рецесія практично гарантована.

Про це пише Bloomberg із посиланням на записку аналітиків банку.

Як зазначила команда аналітиків Goldman, хоча шлях зростання в США може бути «невизначеним», економічна ситуація в Європі жахлива.

«Попри побоювання інвесторів з приводу фондового ринку США, ми вважаємо, що він пропонує вищий потенціал прибутковості в абсолютному вираженні та з поправкою на ризик, ніж європейські ринки, які страждають від рецесії», — йдеться в записці аналітиків Goldman.

Вони рекомендують інвесторам вкладатися в акції компаній, які мають гарні фундаментальні характеристики, у тому числі сильний баланс і стабільні продажі, а також виплачують дивіденди.

У доларовому вираженні Stoxx Europe 600 відстає від S&P 500 цього року. Кошик Goldman, який складається з американських компаній зі 100% продажами на внутрішньому ринку, перевершив кошик компаній з високими продажами до Європи.

«Інвестори, які побоюються економічного спаду, повинні отримувати дивіденди. Дивідендні виплати дають інвесторам можливість брати участь у базовому зростанні S&P 500 за мінімізації ризиків коливання котирувань», — йдеться в огляді.

Експерти Goldman очікують, що фондовий індекс S&P 500 завершить 2022 рік на рівні 4300 пунктів — це на 5,7% вище, ніж за підсумками торгів у п’ятницю.

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