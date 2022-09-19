У Франції представили поїзд майбутнього (фото) — Finance.ua

У Франції представили поїзд майбутнього (фото) Вчора 05:35 — Технології&Авто

Французька залізнична компанія SNCF і виробник поїздів Alstom представили перший завершений проект TGV M.

Про це повідомляє CNN

Новий проект являє собою високошвидкісний двоповерховий поїзд нового покоління з більш довгим і аеродинамічним носом.

Alstom назвала новий поїзд «TGV майбутнього». TGV розшифровується як Train à Grand Vitesse, що означає «високошвидкісний поїзд».

Цей дизайн буде вперше представлений на Паризькій залізничній мережі у 2024 році та по всій країні протягом наступних 10 років.

TGV M буде працювати з тією ж максимальною швидкістю, що і поїзди TGV попереднього покоління-350 кілометрів на годину (майже 220 миль на годину).

«У 2022 році ми не хочемо рухатися швидше», — сказав представник Alstom Філіп Молітор.

Поїзди TGV M не тільки мають носову частину на 40,5 см (15,9 дюйма) довше, ніж їх попередники, вони більші з усіх боків. Більш просторі салони вагонів можуть вмістити до 740 місць в порівнянні з нинішнім максимумом в 634 місця.

TGV Ms також отримав те, що виробник Alstom називає «безпрецедентною модульністю», що означає, що внутрішня конфігурація поїзда може бути легко змінена. Вагон можна переобладнати з другого класу в перший клас і назад або пристосувати місце для негабаритного багажу або велосипедів. На борту також будуть спеціальні соціальні зони для пасажирів, щоб запропонувати різноманітність і гнучкість в тривалих поїздках.

За словами Alstom, нова конструкція покращує поточну енергоефективність TGV і знижує викиди вуглекислого газу, оскільки 97% компонентів поїзда тепер підлягають вторинній переробці.

УНІАН За матеріалами:

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