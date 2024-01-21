У фонтан Треві в Римі за 2023 рік мандрівники накидали монет на 1,6 млн євро (фото) — Finance.ua

У фонтан Треві в Римі за 2023 рік мандрівники накидали монет на 1,6 млн євро (фото) Сьогодні 07:37 — Світ

У фонтан Треві в Римі за 2023 рік мандрівники накидали монет на 1,6 млн євро (фото)

За 2023 рік туристи накидали в римський фонтан Треві монет на €1,6 млн (або близько 36 тонн) — це новий рекорд як мінімум з 2006 року.



Про це повідомляє Il Gazzettino

За підсумками 2022 року у фонтані зібрали монет майже на €1,433 млн, або 33 тонни. Автори видання зазначають, що люди кидають монети у фонтан із двох причин: одні сподіваються повернутися до цього місця, а другі загадують бажання.

Серед кинутих у фонтан монет не лише євро та центи, а й, наприклад, долари та фунти. Після того, як гроші дістають із фонтану, валюти відокремлюються від євро і потім обмінюються.

Євро ж одразу вирушають у розподільчий центр та відновлюються, а потім передаються римському відділенню католицької благодійної організації Карітас.

Куди йдуть гроші

Зібрані гроші Карітас з 2006 року спрямовує на допомогу нужденним. Наприклад, ці кошти використовувалися для організації соціальних їдалень і торгових центрів солідарності, де покупки можуть робити малозабезпечені люди.

Що ще кидають

Крім грошей, у фонтані виявляли й інші дрібні речі: наприклад, окуляри, годинники, браслети (найчастіший предмет), персні, фішки покеру, медіатори для гітари, зубні протези і навіть клешню краба.

Всі ці предмети працівники, що стежать за фонтаном, збирають три або більше разів на тиждень.

Про це пише 24 канал із посиланням на Travel Off Path.

Довідка Finance.ua:

Шість найбільш переоцінених туристичних локацій: Ібіца (Іспанія), Чангу (Індонезія), Дубай (ОАЄ), Сан-Франциско (США), Амстердам (Голландія), Париж (Франція).

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