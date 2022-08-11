У Фонді держмайна назвали очікувану суму прибутку від приватизації цього року — Finance.ua

У Фонді держмайна назвали очікувану суму прибутку від приватизації цього року Вчора 19:48 — Казна та Політика

У Фонді держмайна назвали очікувану суму прибутку від приватизації цього року

У поточному році від приватизації державного майна до бюджету планується залучити понад 600 млн гривень.

Про це в інтерв’ю DW розповіла виконувач обов’язків голови Фонду держмайна Ольга Батова.

«Але якщо говорити про ціну (об’єктів — ред.) — потрібно дивитися не на стартову, а на останню ставку на аукціоні. На торгах визначаються ринкові ціни, саме для цього потрібні аукціони. Враховуючи попередній досвід приватизації, ціна об’єктів може зростати, порівняно зі стартовою, в десятки разів. Точно скажу, що цього року від приватизації планується залучити до бюджету понад 600 мільйонів гривень. Дуже будемо сподіватися, що вдасться отримати до одного мільярда в бюджет, завдяки зростанню цін на електронних аукціонах», — повідомила Батова.

За її словами, приватизація під час війни є доречною, оскільки потрібно відкрити всі можливості для підтримки економіки. За допомогою приватизації держава зможе не лише стимулювати бізнес-активність, а й суттєво скоротити витрати на утримання майна.

Багато об’єктів було повністю підготовлено до приватизації ще до 24 лютого, тому відразу після ухвалення підзаконних актів буде оголошено аукціони.

«Перш за все, це комбінати хлібопродуктів та спиртові заводи. І це великий плюс для забезпечення продовольчої безпеки, після приватизації вони стануть майданчиками для роботи аграрних компаній. Серед великих об’єктів — підготовлений до приватизації „ОГХК“ (Об’єднана гірничо-хімічна компанія — ред.), але проведення аукціонів великої приватизації зараз не планується. Є також маленькі приміщення й будівлі: під офіси, магазинчики, можливо, логістичні центри та іншу діяльність», — розповіла в.о. голови відомства.

Точно залишаться у власності держави стратегічно важливі підприємства, оборонний комплекс, а також соціально-важливі компанії: за оцінкою уряду, таких має залишитися максимум близько 100 із понад 3 тисяч, які зараз перебувають на балансі у держави, додала Батова.

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