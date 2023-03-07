У Facebook Reels з’явилися нові можливості з акцентом на відео — Finance.ua

У Facebook Reels з’явилися нові можливості з акцентом на відео Сьогодні 03:01

Meta оголосила про внесення змін до функціонала Facebook Reels. Зокрема, мова йде про збільшення тривалості відео до 90 секунд, додавання готових відео зі спогадів та функцію Grooves, яка дозволяє автоматично синхронізувати відео з ритмом пісні, пише mediasat

Оновлений функціонал також містить в собі шаблони, які дозволяють користувачам створювати Reels з використанням популярних стилів та форматів відео. При цьому, функція Grooves дає змогу вирівнювати та синхронізувати відео з музичним ритмом за допомогою технології візуального ритму.

До інструментів редагування відео були додані такі можливості, як додавання тексту, наліпок та ефектів. Також з’явилася можливість об’єднувати спогади в мікс та ділитися ним через спеціальне вікно Memories.

Оновлення функціонала є частиною стратегії Meta по конкуруванню з іншими платформами, зокрема з TikTok, Snapchat та YouTube. Компанія вкладає значні кошти в розвиток Reels та інших відеопродуктів, оскільки вважає відео ключовим чинником залучення користувачів на свої платформи. За останній рік кількість Reels на платформах Facebook та Instagram зросла більш ніж удвічі.

Зазначимо, що ці функції спершу з’явилися в Instagram, імовірно, як експериментальний тест перед їх впровадженням на платформі Facebook. Однак, тепер користувачі зможуть використовувати їх в обох соціальних мережах, що забезпечить більш гнучкий та зручний досвід користувачів.

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