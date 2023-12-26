У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею — Finance.ua

У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею
У Польщі продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок понеділка, 25 грудня, у чергах застрягли біля 4100 вантажівок.
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Наразі заблоковані три контрольно-пропускні пункти. Він додав, що напередодні вранці було розблоковано пункт пропуску «Шегині».
«На щастя, це відбулося, бо фактично з 27 листопада цілодобово цей напрямок блокувався. І за минулу добу ми відмітили, що кількість вантажних транспортних засобів, які перетнули кордон, значно зросла. Натомість три напрямки залишаються заблоковані - це «Ягодин — Дорогуськ», «Краківець — Корчова», «Рава-Руська — Гребенне», — додав Демченко.
Речник ДПСУ зазначив, що певний рух вантажівок відбувається через пункт пропуску «Краківець».
Найменшу кількість вантажних авто пропускає «Ягодин — Дорогуськ». Примітно, що за минулу добу кордон там перетнуло лише 150 транспортних засобів в обох напрямках, хоча пропускна спроможність становить 1200−1400 вантажних авто.
Ситуація на кордоні з Польщею
З 6 листопада польські перевізники почали блокаду пунктів пропуску на українському кордоні. 11 грудня після місячного страйку було розблоковано роботу вантажного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Проте зараз його роботу знов ускладнено.
Згодом стало відомо, що до протестів перевізників долучаться і польські фермери.
22 грудня Мінвідновлення України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону. У Польщі висловлювали сподівання, що зняти блокаду вдасться до Різдва.
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