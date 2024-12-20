У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг

Казна та Політика
158
У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг
У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг
В «Дії» тимчасово не працюють відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів.
Про це повідомляє «Дія».
«Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн», — пояснили в компанії.
«Дія» нагадала, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.
Наразі в «Дії» тимчасово не працюють:
  • послуги ФОП і ТОВ;
  • перереєстрація авто;
  • бронювання працівників;
  • «єВідновлення»;
  • витяг з ЄДР;
  • актові записи;
  • повідомлення про пошкоджене\знищене майно.
Водночас не працюватимуть і інші сервіси, що пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану та Держреєстром речових прав, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
«Коли все запрацює, повідомимо в соцмережах», — додали в компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.