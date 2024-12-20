У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг — Finance.ua

У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг Сьогодні 09:42 — Казна та Політика

У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг

В «Дії» тимчасово не працюють відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів.

Про це повідомляє « Дія ».

«Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн», — пояснили в компанії.

«Дія» нагадала, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.

Наразі в «Дії» тимчасово не працюють:

послуги ФОП і ТОВ;

перереєстрація авто;

бронювання працівників;

«єВідновлення»;

витяг з ЄДР;

актові записи;

повідомлення про пошкоджене\знищене майно.

Водночас не працюватимуть і інші сервіси, що пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану та Держреєстром речових прав, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

«Коли все запрацює, повідомимо в соцмережах», — додали в компанії.

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