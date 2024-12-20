У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг — Finance.ua

У «Дії» не працюватиме одразу низка послуг
В «Дії» тимчасово не працюють відразу кілька послуг. Причиною тому оновлення реєстрів.
Про це повідомляє «Дія».
«Реєстри Мінʼюсту оновлюються, державне підприємство Національні інформаційні системи проводить технічні роботи, тож у цей час ви не можете скористатися послугами онлайн», — пояснили в компанії.
«Дія» нагадала, що застосунок не зберігає особисті дані, а лише підтягує з реєстрів інформацію.
Наразі в «Дії» тимчасово не працюють:
- послуги ФОП і ТОВ;
- перереєстрація авто;
- бронювання працівників;
- «єВідновлення»;
- витяг з ЄДР;
- актові записи;
- повідомлення про пошкоджене\знищене майно.
Водночас не працюватимуть і інші сервіси, що пов’язані з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, Держреєстром актів цивільного стану та Держреєстром речових прав, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
«Коли все запрацює, повідомимо в соцмережах», — додали в компанії.
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