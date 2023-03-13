У деяких районах Києва – відключення світла — Finance.ua
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У деяких районах Києва – відключення світла

Енергетика
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Через пошкодження обладнання у низці районів столиці у понеділок застосовуються стабілізаційні відключення.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Відключення застосовуються у чотирьох районах Києва. Йдеться про Голосіївський, Святошинський, Шевченківський та Солом’янський райони.
Причиною називають пошкодження обладнання, внаслідок чого енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Після нічної атаки з середи на четвер 8-9 березня через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення діяли в частині Голосіївського, Солом’янського та Святошинського районів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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