У деяких районах Києва – відключення світла — Finance.ua

У деяких районах Києва – відключення світла Сьогодні 10:45 — Енергетика

Через пошкодження обладнання у низці районів столиці у понеділок застосовуються стабілізаційні відключення.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Відключення застосовуються у чотирьох районах Києва. Йдеться про Голосіївський, Святошинський, Шевченківський та Солом’янський райони.

Причиною називають пошкодження обладнання, внаслідок чого енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Після нічної атаки з середи на четвер 8-9 березня через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення діяли в частині Голосіївського, Солом’янського та Святошинського районів.

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