У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну — Finance.ua
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У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну

Казна та Політика
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У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну
У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну
Чоловікам, яких було знято з військового обліку, дозволений виїзд за кордон. Але лише тоді, коли виключення відбулось на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби.
Зокрема, виїзд за кордон дозволено, якщо чоловік у встановленому порядку оформив інвалідність.
«Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом „знятий з військового обліку“ — дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП. Обмежено придатні у воєнний час — не можуть перетинати кордон», — повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів.

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