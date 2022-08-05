У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну — Finance.ua

У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну Вчора 19:25 — Казна та Політика

У Держприкордонслужбі пояснили, чи можуть зняті з військового обліку чоловіки залишати країну

Чоловікам, яких було знято з військового обліку, дозволений виїзд за кордон. Але лише тоді, коли виключення відбулось на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби.

Зокрема, виїзд за кордон дозволено, якщо чоловік у встановленому порядку оформив інвалідність.

«Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом „знятий з військового обліку“ — дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП. Обмежено придатні у воєнний час — не можуть перетинати кордон», — повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів.

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