У Держмитслужбі розповіли, що везли в Україну і з яких країн у 2022 році (інфографіка) — Finance.ua
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У Держмитслужбі розповіли, що везли в Україну і з яких країн у 2022 році (інфографіка)

Казна та Політика
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У Держмитслужбі розповіли, що везли в Україну і з яких країн у 2022 році (інфографіка)
У Держмитслужбі розповіли, що везли в Україну і з яких країн у 2022 році (інфографіка)
У 2022 році в Україну імпортували товарів на $55,5 млрд. Експортували з України продукції на $44,2 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,7 млрд, Польща — $5,5 млрд та Німеччина — $4,4 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $6,7 млрд, Румунії — на $3,9 млрд, Туреччини — $2,9 млрд.
Найбільше імпортували до України такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $16 млрд;
  • паливно-енергетичні товари — $13,1 млрд;
  • продукція хімічної промисловості — $9,6 млрд .
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $23,4 млрд;
  • метали та вироби з них — $6 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $4,2 млрд.
Інфографіка: Державна митна служба
Інфографіка: Державна митна служба
Дані вказані без урахування газу, ввезеного у 2014-2016 роках, але оформленого в митному режимі «імпорт» в грудні 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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