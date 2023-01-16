У Держмитслужбі розповіли, що везли в Україну і з яких країн у 2022 році (інфографіка) — Finance.ua

У Держмитслужбі розповіли, що везли в Україну і з яких країн у 2022 році (інфографіка) Сьогодні 17:43 — Казна та Політика

У Держмитслужбі розповіли, що везли в Україну і з яких країн у 2022 році (інфографіка)

У 2022 році в Україну імпортували товарів на $55,5 млрд. Експортували з України продукції на $44,2 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,7 млрд, Польща — $5,5 млрд та Німеччина — $4,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $6,7 млрд, Румунії — на $3,9 млрд, Туреччини — $2,9 млрд.

Найбільше імпортували до України такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $16 млрд;

паливно-енергетичні товари — $13,1 млрд;

продукція хімічної промисловості — $9,6 млрд .

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $23,4 млрд;

метали та вироби з них — $6 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $4,2 млрд.

Інфографіка: Державна митна служба

Дані вказані без урахування газу, ввезеного у 2014-2016 роках, але оформленого в митному режимі «імпорт» в грудні 2022 року.

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