У Dell показали ноутбук-конструктор, збирання та розбирання якого займає 30 секунд (відео) — Finance.ua
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У Dell показали ноутбук-конструктор, збирання та розбирання якого займає 30 секунд (відео)

Технології&Авто
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Американська комп’ютерна компанія Dell продемонструвала своє бачення ноутбуків майбутнього. На відміну від інших виробників, які намагаються представити ноутбуки з гнучкими дисплеями, у Dell вирішили піти своїм шляхом.
Компанія у ролику на YouTube показала, як виглядає її концептуальний модульний ноутбук Luna, який за зовнішнім виглядом схожий на звичайний 14-дюймовий ноутбук. Але всередині це такий собі конструктор LEGO, який можна повністю розібрати всього за 30 секунд.
Зазначається, що для розбирання такого ноутбука не потрібні ні викрутки, ні якісь додаткові інструменти. Все, що вимагається від користувача — затиснути спеціальний отвір в його корпусі за допомогою шпильки, зняти вставку над клавіатурою, після чого дістати необхідний компонент.
Таким чином можна без особливих зусиль, наприклад, замінити старий акумулятор або дисплей на новий. За словами розробників, весь цей процес не складніше, ніж вийняти SIM-карту з телефону.
Природно, ні про які технічні характеристики та терміни появи на комерційному ринку поки не йдеться, оскільки ноутбук поки існує тільки у вигляді концепту. Але якісь напрацювання Concept Luna цілком можуть реалізувати в майбутніх товарних пристроях Dell.
За матеріалами:
УНІАН
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