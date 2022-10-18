У Данії створили політичну партію, якою керує штучний інтелект — Finance.ua

У Данії створили політичну партію, якою керує штучний інтелект Вчора 01:13 — Технології&Авто

У Данії створили політичну партію, якою керує штучний інтелект

У Данії створили політичну партію, якою керує штучний інтелект.

Про це пише видання Futurism.

Очолює партію Ларс — чат-бот зі штучним інтелектом. Всі політики цієї нової європейської політичної сили також розроблені на основі штучного інтелекту. Творцем партії став митець-дослідник некомерційної мистецької та технологічної організації MindFuture Аскер Стаунес.

За словами Стаунеса, чат-бот Ларс спеціально навчений політиці маргінальних партій Данії після 1970 року і нова партія представляє приблизно 20 відсотків нинішніх данських виборців, чиї партії залишаються поза парламентом.

«Ми представляємо дані всіх маргінальних партій, тож це всі партії, які намагаються потрапити до парламенту, але не мають місця», — сказав Стаунес.

За його словами, йдеться про людей, які сформували власне політичне бачення, яке вони хотіли б реалізувати, але зазвичай не мають для цього грошей або ресурсів.

Лідер синтетичної партії Ларс у певному сенсі є вродженим популістом, пише видання. Його «політика» включає універсальний базовий дохід і «спільне володіння Інтернетом та ІТ-сектором в уряді». Вона повністю створена на основі наявних людських даних.

При цьому Стаунес не вважає Ларса абсолютно демократичним.

Оскільки лідер партії Ларс насправді є машиною, йому не дозволено самому балотуватися на державні посади. Однак ті самі правила не застосовуються до людей-членів партії, які, теоретично, одного дня могли б балотуватися як дублери, пише видання.

«Лідер Ларс — фігурант партії. Данія є представницькою демократією, тому в бюлетенях для голосування могли би бути люди, які представляють лідера Ларса і які зобов’язуються виступати як представники штучного інтелекту», — сказав Стаунес.

Згідно з материнською платою, Синтетична партія наразі має лише 11 підписів із 20 000, необхідних для того, щоб легально балотуватися до парламенту Данії, відзначає Futurism.

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