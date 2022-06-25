У Данії роздаватимуть гроші літнім людям, щоб компенсувати інфляцію — Finance.ua
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У Данії роздаватимуть гроші літнім людям, щоб компенсувати інфляцію

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У Данії роздаватимуть гроші літнім людям, щоб компенсувати інфляцію
У Данії роздаватимуть гроші літнім людям, щоб компенсувати інфляцію
Парламент Данії ухвалив рішення про грошові виплати людям похилого віку та інші заходи на загальну суму 3,1 мільярда данських крон ($439 мільйонів) для пом’якшення впливу стрімкої інфляції та високих цін на енергоносії.
Про це пише Reuters.
Люди похилого віку з низькими доходами отримають неоподатковувану виплату в розмірі 5000 крон ($706).
«Економіка Данії принципово сильна, але їй кидається виклик зростанням цін у зв’язку з війною путіна в Україні. Тому я радий, що тепер ми можемо допомогти декому з тих, для кого інфляція особливо важка», — сказав міністр фінансів Ніколай Ваммен.
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Заходи, які також передбачають зниження тарифів на електроенергію, будуть фінансуватися за рахунок зниження державних інвестицій, що, за словами Мінфіну, допоможе уникнути підвищення цін.
Центральний банк раніше попереджав, що компенсація данцям з низьким рівнем доходів і літнім людям грошовими виплатами може посилити ціновий тиск на економіку. Проте данські заходи менш масштабні, ніж аналогічні в деяких інших європейських країнах.
Раніше депутати погодилися розділити субсидію в розмірі 2 мільярдів крон серед 419 000 домогосподарств, які сильно постраждали від зростання рахунків за електроенергію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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