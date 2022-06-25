У Данії роздаватимуть гроші літнім людям, щоб компенсувати інфляцію — Finance.ua

У Данії роздаватимуть гроші літнім людям, щоб компенсувати інфляцію 25.06.2022, 06:59 — Світ

У Данії роздаватимуть гроші літнім людям, щоб компенсувати інфляцію

Парламент Данії ухвалив рішення про грошові виплати людям похилого віку та інші заходи на загальну суму 3,1 мільярда данських крон ($439 мільйонів) для пом’якшення впливу стрімкої інфляції та високих цін на енергоносії.

Про це пише Reuters.

Люди похилого віку з низькими доходами отримають неоподатковувану виплату в розмірі 5000 крон ($706).

«Економіка Данії принципово сильна, але їй кидається виклик зростанням цін у зв’язку з війною путіна в Україні. Тому я радий, що тепер ми можемо допомогти декому з тих, для кого інфляція особливо важка», — сказав міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Заходи, які також передбачають зниження тарифів на електроенергію, будуть фінансуватися за рахунок зниження державних інвестицій, що, за словами Мінфіну, допоможе уникнути підвищення цін.

Центральний банк раніше попереджав, що компенсація данцям з низьким рівнем доходів і літнім людям грошовими виплатами може посилити ціновий тиск на економіку. Проте данські заходи менш масштабні, ніж аналогічні в деяких інших європейських країнах.

Раніше депутати погодилися розділити субсидію в розмірі 2 мільярдів крон серед 419 000 домогосподарств, які сильно постраждали від зростання рахунків за електроенергію.

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Економічна Правда За матеріалами:

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