У CryptoQuant спрогнозували зростання ціни Bitcoin до $50 000 — Finance.ua

У CryptoQuant спрогнозували зростання ціни Bitcoin до $50 000 Сьогодні 05:39 — Криптовалюта

У CryptoQuant спрогнозували зростання ціни Bitcoin до $50 000

Ціна Bitcoin може піднятися до відміток від $50 000 до $53 000 на початку 2024 року. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт CryptoQuant.

«Прогноз аналітиків ґрунтується на аналізі активності користувачів з урахуванням таких факторів як ринкова капіталізація та обсяг транзакцій», — йдеться в заяві.

У CryptoQuant підкреслили, що обсяг прибуткової пропозиції біткоїна перевищує 88%, тому тиск продажів може посилитися. Аналітики також попередили про можливі короткострокові корекції.

Відмітимо, на момент написання (08.12.23) перша криптовалюта торгується близько $43 300.

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