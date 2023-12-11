У CryptoQuant спрогнозували зростання ціни Bitcoin до $50 000 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У CryptoQuant спрогнозували зростання ціни Bitcoin до $50 000

Криптовалюта
66
У CryptoQuant спрогнозували зростання ціни Bitcoin до $50 000
У CryptoQuant спрогнозували зростання ціни Bitcoin до $50 000
Ціна Bitcoin може піднятися до відміток від $50 000 до $53 000 на початку 2024 року. Про це повідомляє The Block з посиланням на звіт CryptoQuant.
«Прогноз аналітиків ґрунтується на аналізі активності користувачів з урахуванням таких факторів як ринкова капіталізація та обсяг транзакцій», — йдеться в заяві.

Читайте також: Розробка власної криптовалюти: це варто знати

У CryptoQuant підкреслили, що обсяг прибуткової пропозиції біткоїна перевищує 88%, тому тиск продажів може посилитися. Аналітики також попередили про можливі короткострокові корекції.
Відмітимо, на момент написання (08.12.23) перша криптовалюта торгується близько $43 300.
У CryptoQuant спрогнозували зростання ціни Bitcoin до $50 000
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.