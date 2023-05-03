У Citroen показали недорогі електрокросовери з запасом ходу понад 400 км (фото) — Finance.ua

У Citroen показали недорогі електрокросовери з запасом ходу понад 400 км (фото) Сьогодні 22:03 — Технології&Авто

У Citroen показали недорогі електрокросовери з запасом ходу понад 400 км (фото)

Електричний кросовер Citroen e-C4 та його чотиридверний побратим e-C4 X пройшли легку модернізацію. У моделей з’явилася топова «дальнобійна» версія. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Головна особливість нової модифікації — покращена силова установка. Нові Citroen e-C4 та e-C4 X отримали електромотор зі збільшеною до 156 к. с. потужністю та батарею підвищеної ємності — 54 кВт∙год. Запас ходу електрокарів зріс до 420 км.

Запас ходу Citroen e-C4 виріс до 420 км.

Нещодавно таку ж силову установку здобули й інші моделі концерну Stellantis. Деякі з них на зразок DS 3 E-Tense вже є в Україні. Примітно, що 136-сильна установка з батареєю на 50 кВт∙год залишається в пропозиції — запас ходу становить 360 км.

Попередній перегляд Citroen e-C4 X

Електрокари підтримують двофазну та трифазну зарядку від домашньої мережі, а також швидку зарядку постійним струмом потужністю до 100 кВт. В останньому випадку зарядити батарею на 80% можна менше ніж за 30 хвилин.

Нову 156-сильну версію можна замовити лише в топовій комплектації Shine — з камерою заднього виду, клімат-контролем, проекцією на лобове скло, підігрівом усіх сидінь, датчиками дощу та світла.

Електрокари доступні тільки в багатій комплектації

Крім того, передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків.

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