У червні загальна ринкова капіталізація крипторинку знизилася — Finance.ua
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У червні загальна ринкова капіталізація крипторинку знизилася

Криптовалюта
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У червні загальна ринкова капіталізація крипторинку знизилася
У червні загальна ринкова капіталізація крипторинку знизилася
У червні загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку знизилася на 11,4%.
Про йдеться у звіті Binance Research.
  • TON зріс на 17,5%, досягнувши історичного максимуму в $8,24, завдяки успіху програми «The Open League» та підтримці екосистеми через гранти.
  • NB залишався відносно стійким, досягнувши історичного максимуму в $720,67, але закрив місяць зі зниженням на 18,8%.
  • BTC впав на 10,9% через очікування великомасштабного продажу з Mt. Gox і переміщення BTC урядами.
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  • ETH знизився на 10%, попри позитивні новини щодо схвалення ETF та розслідування SEC щодо Consensys.
  • ADA та SOL зазнали волатильності, знизившись на 14% та 16,2% відповідно, хоча SOL показав відновлення наприкінці місяця завдяки новим ETF та інноваціям в екосистемі.
  • AVAX, SHIB та DOGE зазнали значних знижень на 23%, 27,7% та 34,8% відповідно.
Загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) у DeFi знизився на 8,7% у червні, відображаючи загальний спадний тренд на ринку. Серед видатних гравців місяця були мережі Bitcoin Layer-2 Bsquared і CORE, які зафіксували значні прирости TVL на 332% і 300% відповідно. Крім того, TON продовжив свою виняткову траєкторію зростання з місячним приростом TVL на 109%, досягнувши нового історичного максимуму в $685,9 млн.
У червні ринок NFT зазнав тривалого спаду, зафіксувавши загальний обсяг продажів у $46 млн, що на 26,2% меншев порівнянні з травнем.
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