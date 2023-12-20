У Чернігові виявили «схему» масштабного розкрадання земель на близько 700 млн грн — Finance.ua

У Чернігові виявили «схему» масштабного розкрадання земель на близько 700 млн грн Сьогодні 09:42 — Кримінал

У Чернігові виявили «схему» масштабного розкрадання земель на близько 700 млн грн, Фото: dasu.gov.ua

Держаудитслужба під час аудиту діяльності Чернігівської міськради виявила «схему» безоплатної передачі земельних ділянок територіальної громади приватним забудовникам. Йдеться про 70 ділянок землі площею 54 га, вартість яких близько 700 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДАСУ.

Як з’ясували державні аудитори, міська рада виділила підпорядкованому комунальному підприємству земельні ділянки з подальшою передачею прав на їх постійне користування та будівництво багатоквартирних житлових будинків та об'єктів комерційного призначення.

Фото: dasu.gov.ua

Умови договорів передбачали, що всі права на квартири в цих будинках набуває саме забудовник, а не територіальна громада, якій насправді належать землі.

У результаті реалізації цієї «схеми» міський бюджет Чернігова втратив 70 земельних ділянок площею 54 га.

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