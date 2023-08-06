У Чехії побудували незвичайний міський електромобіль за $12 000 (відео) — Finance.ua
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У Чехії побудували незвичайний міський електромобіль за $12 000 (відео)

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У Чехії побудували незвичайний міський електромобіль за $12 000 (відео)
У Чехії побудували незвичайний міський електромобіль за $12 000 (відео)
Katanga VM45 може проїхати до 255 км на одному заряді. Електричний веломобіль призначений для міських поїздок і є екологічним транспортом.
Чеська компанія Katanga представила мініатюрний електричний веломобіль VM45. Модель планують запустити в серійне виробництво. Відео опублікували на YouTube-каналі Katanga velomobile.
Katanga VM45 отримав незвичайний обтічний кузов з композитних матеріалів. Він дав змогу домогтися запасу ходу приблизно 255 км на одному заряді.
Усередині можна знайти невеликий дисплей, який відображає дані про поїздки, зокрема й спідометр. Поки що інтер'єр перебуває в незавершеному вигляді.
Передбачено і невеликий вантажний відсік на 350 літрів. Цього достатньо, щоб розмістити невелику сумку.
Katanga VM45 оснащений електромотором потужністю 0,34 к.с. Він працює в парі з семиступінчастою коробкою передач. Максимальна швидкість становить 45 км/год.
Електромотор живиться від акумуляторної батареї місткістю 1240 Вт⋅год. У майбутньому електрокар планують оснастити більш містким акумулятором.
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