У Центробанку рф визнають проблеми з імпортом через труднощі з платежами — Finance.ua
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У Центробанку рф визнають проблеми з імпортом через труднощі з платежами

Світ
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Санкції та проблеми з розрахунками завдали відчутного удару по імпорту, визнали керівники Центробанку рф під час обговорення ключової ставки на початку червня. Головна причина — складнощі в оплаті товарів.
Про це пише The Moscow Times.
Опитування понад 1000 компаній, проведене на прохання видання, показало, що лише 15% платежів, здійснених починаючи з лютого (коли США пригрозили банкам Китаю, Туреччини та інших країн вторинними санкціями), на початок червня дійшли до одержувачів. Більшість інших перебували на перевірці в банку.

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Стримана через санкційні обмеження динаміка імпорту за стійкого експорту створює передумови для зміцнення рубля, зазначають керівники Центробанку рф — їх хвилює насамперед вплив на інфляцію.
«Вплив зміцнення рубля, на їхню думку, „значною мірою може бути компенсовано впливом санкційних обмежень на ціни імпортних товарів і послуг“, а простіше кажучи, подорожчанням імпорту», — пише видання.
Оплата і доставка товарів обходяться імпортерам дедалі дорожче. Доставка вантажів з Китаю швидко дорожчає і до середини червня досягла максимуму з початку 2023 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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