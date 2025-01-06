У центрі Барселони забороняють валізи на колесах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У центрі Барселони забороняють валізи на колесах

Світ
87
У центрі Барселони забороняють валізи на колесах
У центрі Барселони забороняють валізи на колесах
Міська рада Барселони оголосила про заборону з 2025 року використовувати валізи на колесах у районах Раваль та Готичний квартал. Таке рішення ухвалено для захисту мощеного покриття.
Влада виявила, що відновлення та оновлення плитки в центральній частині міста потребують значних витрат.
Читайте також
Тому було вирішено обмежити використання техніки та предметів на колесах у цих зонах як профілактичний захід та спосіб економії.
Кому ще не можна
Заборона стосується не лише валіз, але й покупок у візках, дитячих візків та схожих засобів. Щодо колясок і візків поки що не визначено максимальну вагу, яку дозволено перевозити.
Читайте також
Раніше ми писали, що Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами. Згідно з нововведеннями, готелі, прокатні сервіси та інші компанії зобов’язані збирати розширений перелік персональних даних туристів старше 14 років та щоденно передавати їх до Міністерства внутрішніх справ.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.