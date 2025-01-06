У центрі Барселони забороняють валізи на колесах — Finance.ua

У центрі Барселони забороняють валізи на колесах Сьогодні 19:33 — Світ

У центрі Барселони забороняють валізи на колесах

Міська рада Барселони оголосила про заборону з 2025 року використовувати валізи на колесах у районах Раваль та Готичний квартал. Таке рішення ухвалено для захисту мощеного покриття.

Влада виявила, що відновлення та оновлення плитки в центральній частині міста потребують значних витрат.

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Тому було вирішено обмежити використання техніки та предметів на колесах у цих зонах як профілактичний захід та спосіб економії.

Кому ще не можна

Заборона стосується не лише валіз, але й покупок у візках, дитячих візків та схожих засобів. Щодо колясок і візків поки що не визначено максимальну вагу, яку дозволено перевозити.

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Раніше ми писали , що Іспанія почала реєструвати туристів за новими правилами. Згідно з нововведеннями, готелі, прокатні сервіси та інші компанії зобов’язані збирати розширений перелік персональних даних туристів старше 14 років та щоденно передавати їх до Міністерства внутрішніх справ.

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