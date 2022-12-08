У бюджеті-2023 створено спецфонд для відновлення залізничної інфраструктури — Мінфін — Finance.ua

У бюджеті-2023 створено спецфонд для відновлення залізничної інфраструктури — Мінфін Сьогодні 04:33 — Казна та Політика

У бюджеті-2023 створено спецфонд для відновлення залізничної інфраструктури — Мінфін

Задля відновлення залізничної інфраструктури у бюджеті 2023 року створено спеціальний фонд, в якому передбачено майже 36 млрд гривень.

Як заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава в ефірі інформаційного телемарафону, на підтримку залізничного транспорту з державного бюджету 2022 року було спрямовано 17 млрд грн, це кошти, які були в резервному фонді.

«Що стосується відновлення взагалі (залізничної. — Ред.) інфраструктури, то в бюджеті 2023 року створено спеціальний фонд відновлення, в якому передбачено майже 36 млрд гривень на те, щоб фінансувати будівництво, реконструкцію, реставрацію, Капітальний ремонт», — сказав Кава.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, дефіцит держбюджету в наступному році складе понад 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції до другого читання був зменшений з 30% до 28%. Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

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УНІАН За матеріалами:

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