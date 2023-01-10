У Британії за полювання на хакерів та криптовалютних шахраїв платитимуть $50 000 на місяць — Finance.ua
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У Британії за полювання на хакерів та криптовалютних шахраїв платитимуть $50 000 на місяць

Криптовалюта
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Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) має намір сформувати спеціальну команду, яка займатиметься розслідуванням злочинів, пов’язаних із цифровими активами.
Відділ назвали Національним підрозділом боротьби з кіберзлочинністю (NCCU) Crypto Cell. Спочатку до команди увійдуть п’ять офіцерів.
Бажаючі, які відповідають вимогам NCA, мають встигнути подати заявку до 10 січня. Якщо кандидатуру схвалять, спеціаліст отримуватиме зарплату від $48 200 до $52 400 на місяць.
У NCA заявили, що мають намір орієнтуватися на актуальні розслідування в криптовалютній галузі та ті, що ще з’являться, вимагаючи від кандидатів відповідних навичок та досвіду роботи з новими технологіями. В агентстві пообіцяли, що головним завданням нового відділу буде не розслідування криптопорушень, а їх попередження.
Британія вже сьогодні є одним із найактивніших гравців на ринку криптовалют. Разом із досить прогресивною законодавчою системою та бажанням запустити свій національний стейбкоїн, влада країни часто робить досить консервативні заяви та дії, спрямовані на жорстке регулювання криптовалютного сектору.
За матеріалами:
noworries
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