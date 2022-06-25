У Британії представили потужний спорткар на водні — Finance.ua

У Британії представили потужний спорткар на водні
Британський стартап Viritech презентував потужний спортивний автомобіль Apricale, який заряджається воднем.
Про це повідомляє New Atlas.
Потужність спорткара з вагою менше за 1 000 кг дорівнює одній тисячі кінських сил. Завдяки близько 5,4 кг водню під тиском в 700 бар, які переробляються в електроенергію, автомобіль може проїхати до 560 км на одній зарядці.
Максимальна швидкість Apricale становить близько 322 км за годину.
Стартап заявив, що всього буде виготовлено 25 екземплярів, а перші доставки вже слід очікувати за два роки.
Вартість Apricale поки не відома.
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