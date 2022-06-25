У Британії представили потужний спорткар на водні — Finance.ua

У Британії представили потужний спорткар на водні 25.06.2022, 03:21 — Технології&Авто

У Британії представили потужний спорткар на водні, newatlas.com

Британський стартап Viritech презентував потужний спортивний автомобіль Apricale, який заряджається воднем.

Про це повідомляє New Atlas

Потужність спорткара з вагою менше за 1 000 кг дорівнює одній тисячі кінських сил. Завдяки близько 5,4 кг водню під тиском в 700 бар, які переробляються в електроенергію, автомобіль може проїхати до 560 км на одній зарядці.

newatlas.com

Максимальна швидкість Apricale становить близько 322 км за годину.

Стартап заявив, що всього буде виготовлено 25 екземплярів, а перші доставки вже слід очікувати за два роки.

Вартість Apricale поки не відома.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.