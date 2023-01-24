У Британії показали дизайн гібридного гірокоптера для дальніх місій — Finance.ua

У Британії показали дизайн гібридного гірокоптера для дальніх місій Сьогодні 22:13 — Технології&Авто

У Британії показали дизайн гібридного гірокоптера для дальніх місій

Британська компанія Arc Aero Systems показала дизайн майбутнього гібридного гіроплана, який буде задіяний для виконання місій на відстані у понад тисячу кілометрів.

Про це повідомляє New Atlas

У компанії обіцяють, що гібридний Linx P9 зможе «перевершити звичайні вертольоти порівнянного розміру за дальністю польоту, швидкістю та експлуатаційними витратами».

Загальна вага літаючого апарату становитиме 1 930 кг, а дальність польоту — майже 1 300 кілометрів.

Довжина пропелера гіроплана, який розрахований на перевезення 9 осіб, становитиме 13 метрів. Зазначається, що у середині також встановлені двигуни з потужністю в 496 кінських сил.

Його максимальна крейсерська швидкість досягатиме 370 км за годину.

Година використання Linx P9 коштуватиме 505 доларів США, що, як стверджують у компанії, на 40% менше за оренду звичайних гелікоптерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.