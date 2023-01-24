У Британії показали дизайн гібридного гірокоптера для дальніх місій — Finance.ua
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У Британії показали дизайн гібридного гірокоптера для дальніх місій

Технології&Авто
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У Британії показали дизайн гібридного гірокоптера для дальніх місій
У Британії показали дизайн гібридного гірокоптера для дальніх місій
Британська компанія Arc Aero Systems показала дизайн майбутнього гібридного гіроплана, який буде задіяний для виконання місій на відстані у понад тисячу кілометрів.
Про це повідомляє New Atlas.
У компанії обіцяють, що гібридний Linx P9 зможе «перевершити звичайні вертольоти порівнянного розміру за дальністю польоту, швидкістю та експлуатаційними витратами».
Загальна вага літаючого апарату становитиме 1 930 кг, а дальність польоту — майже 1 300 кілометрів.
Довжина пропелера гіроплана, який розрахований на перевезення 9 осіб, становитиме 13 метрів. Зазначається, що у середині також встановлені двигуни з потужністю в 496 кінських сил.
Його максимальна крейсерська швидкість досягатиме 370 км за годину.
Година використання Linx P9 коштуватиме 505 доларів США, що, як стверджують у компанії, на 40% менше за оренду звичайних гелікоптерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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