У Британії на Google подали позов на $16,3 мільярда. 130 тисяч рекламних компаній та видавців просять відшкодувати збитки — Finance.ua
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У Британії на Google подали позов на $16,3 мільярда. 130 тисяч рекламних компаній та видавців просять відшкодувати збитки

Фондовий ринок
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У Британії на Google подали позов на $16,3 мільярда. 130 тисяч рекламних компаній та видавців просять відшкодувати збитки
У Британії на Google подали позов на $16,3 мільярда. 130 тисяч рекламних компаній та видавців просять відшкодувати збитки
У Великій Британії до лондонського суду подали колективний позов на Google. 130 тисяч рекламних компаній та видавців вимагають від Google відшкодувати збитки у розмірі £13,6 мільярда ($16,3 мільярда).
Про це пишуть TechCrunch і Bloomberg.
У позові компаній, які загалом управляють 1,75 мільйона сайтів і мобільних застосунків, звинувачують Google у зловживанні своїм домінуючим становищем на ринку онлайн-реклами. Вони стверджують, що їхньому бізнесу Google диктує ціни та умови, через що вони зазнали значних збитків — до 40% рекламної виручки.
Представник Google назвав позов «спекулятивним».
Google вже штрафували за подібне. Улітку 2021 року суд Франції стягнув з компанії €220 мільйонів за просування власних сервісів у сфері інтернет-реклами та підрив чесної конкуренції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
theБабель
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