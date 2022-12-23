У Бразилії Bitcoin визнали платіжним засобом — Finance.ua
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У Бразилії Bitcoin визнали платіжним засобом

Фінтех і Картки
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У Бразилії Bitcoin визнали платіжним засобом
У Бразилії Bitcoin визнали платіжним засобом
У Бразилії Bitcoin можна буде використовувати як платіжний засіб та інвестиційний актив.
Закон, який закріпив за ним такий статус, підписав президент Жаїр Болсонару.
Глава держави схвалив запропонований Конгресом документ без змін. Він набуде чинності через 180 днів із моменту підписання. У законі Bitcoin охарактеризовано як цифрове представлення вартості.
Очікується, що Банк Бразилії відповідатиме за використання першої криптовалюти як платіж. Комісія з цінних паперів та бірж візьме відповідальність за нагляд над цифровим золотом як інвестиційний актив. Разом із Податковим управлінням країни обидва відомства виступили співавторами закону.
У Bitcoin Magazine не відкидають, що ЦБ країни не сприятиме формуванню сприятливого режиму для популяризації Bitcoin як засобу розрахунків.
Голова Банку Бразилії Роберто Кампос Нето, посилаючись на волатильність, неодноразово заявляв, що він не розглядає криптовалюти як альтернативу фіату.
Раніше регулятор пообіцяв випустити CBDC у 2024 році після закритої пілотної програми із фінансовими інститутами. На думку Нето, новий платіжний засіб не порушить монетарну політику і не завдасть шкоди банкам.

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