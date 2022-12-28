У Босфорі стабільно в черзі до сотні суден "зернової ініціативи": у Мінінфраструктури назвали причини — Finance.ua
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У Босфорі стабільно в черзі до сотні суден "зернової ініціативи": у Мінінфраструктури назвали причини

Аграрний ринок
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Міністерство інфраструктури України заявляє, що через гальмування з боку росії з інспекціями у межах «зернової ініціативи» у Босфорі тримається черга з 90 і більше суден.
«Ключовою перешкодою в роботі „зернового коридору“ залишається гальмування з боку рф під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року», — повідомили в міністерстві.
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Як вказано, станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікували 96 суден, з яких 71 судно — на вхід до портів, а 25 — вже завантажені агропродукцією.
«Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій. Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмету перевірки. Через такі дії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією», — повідомили у Мінінфраструктури.
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Там розповіли, що нещодавно порт Одеси відправив балкер Brave M з 28 тис. тонн зерна для африканської Лівії. А до цього він місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження.
При цьому, за даними міністерства, з дати старту «ініціативи», 1 серпня, з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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«За 2 дні з портів Великої Одеси 11 суден експортували 422 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкер Alanda Star з 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EuroChampion з 45 тис. тонн олії для Індії», — вказали у відомстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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