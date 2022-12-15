В ООН сумніваються у розширенні "зернової угоди" на нові порти України — Finance.ua
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В ООН сумніваються у розширенні "зернової угоди" на нові порти України

Казна та Політика
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В ООН вважають, що найближчим часом навряд чи вдасться досягти домовленостей щодо розширення «зернової угоди» на нові порти України.
Як повідомляє The Guardian, про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.
«Я думаю, було б чудово, якби її („зернову угоду“ — ред.) можна було розширити. Чим більше зерна потрапляє у світ, тим краще на наш погляд і з погляду всього світу. Але я не думаю, що це відразу ж стане можливим», — заявив Гріффітс.
Також він додав, що все ще тривають переговори щодо відновлення експорту аміаку з росії через Чорне море.
Зазначимо, зараз експорт у рамках «зернової угоди» може здійснюватися лише з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Але Україна має намір розширити дію угоди на порти «Миколаїв» та «Ольвія» у Миколаївській області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за 9 місяців війни, незважаючи на будь-які перепони з боку російських агресорів, Україна експортувала 32,2 млн. тонн агропродукції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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