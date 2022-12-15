В ООН сумніваються у розширенні "зернової угоди" на нові порти України — Finance.ua

В ООН сумніваються у розширенні "зернової угоди" на нові порти України Сьогодні 19:31 — Казна та Політика

В ООН вважають, що найближчим часом навряд чи вдасться досягти домовленостей щодо розширення «зернової угоди» на нові порти України.

Як повідомляє The Guardian , про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

«Я думаю, було б чудово, якби її („зернову угоду“ — ред.) можна було розширити. Чим більше зерна потрапляє у світ, тим краще на наш погляд і з погляду всього світу. Але я не думаю, що це відразу ж стане можливим», — заявив Гріффітс.

Також він додав, що все ще тривають переговори щодо відновлення експорту аміаку з росії через Чорне море.

Зазначимо, зараз експорт у рамках «зернової угоди» може здійснюватися лише з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Але Україна має намір розширити дію угоди на порти «Миколаїв» та «Ольвія» у Миколаївській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за 9 місяців війни, незважаючи на будь-які перепони з боку російських агресорів, Україна експортувала 32,2 млн. тонн агропродукції.

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