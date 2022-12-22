Експорт «зерновим коридором» за тиждень скоротився на 22% — Finance.ua

Експорт «зерновим коридором» за тиждень скоротився на 22% Сьогодні 13:23 — Казна та Політика

З 12 по 18 грудня через морські порти Одеської області було експортовано «зерновим коридором» 514,8 тис. т агропромислової продукції, що на 22% менше, ніж за попередній тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

«За 20-ий тиждень роботи „зернового коридору“ з 12 по 18 грудня 2022 року через морські порти Одеської області було експортовано 514,8 тис. т агропромислової продукції, що на 22% менше відвантаження даним каналом тиждень тому», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила 20, що на 1 одиницю більше попереднього тижня.

В УКАБ наголошують, що наявність черг із суден, які прямують з або до українських портів продовжує зростати через штучне обмеження реєстрації на інспекцію з боку представників рф.

Найбільше протягом 20-го тижня роботи було експортовано: кукурудзи (44% експорту за цей період), пшениці (32%) та соняшникової олії (14%). Українська продукція була відправлена в країни Азії (Туреччина, Китай, Індонезія та інші), Європи (Іспанія, Італія та Румунія) та Африки (Лівія, Туніс).

Всього від початку роботи «зернового коридору», з 1 серпня по 18 грудня 2022 року, Україна експортувала 14,2 млн т продукції АПК.

Укрінформ За матеріалами:

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